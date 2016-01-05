За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было
13:02, 05 января 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военнослужащих не было.
За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.
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Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе совершили 20 обстрелов украинских позиций из стрелкового оружия и гранатометов, и ситуация, по оценке разведки Министерства обороны, остается сложной.
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