За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

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Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе совершили 20 обстрелов украинских позиций из стрелкового оружия и гранатометов, и ситуация, по оценке разведки Министерства обороны, остается сложной.