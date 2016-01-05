Боевики прячут запрещенное вооружение у Донецка, Стаханова и Лобачево, ОБСЕ в курсе - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Лобачево, Стаханов и Донецк запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", - сказано в сообщении.

В то же время представители разведки отметили, что ситуация на востоке Украины остается сложной.

"Противник осуществил 20 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, из них: 7 – Луганское, Зайцево, Новгородское (Славянское направление); 13 – Авдеевка, Опытное, Пески, шахта Бутовка, Марьинка (Донецкое направление)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРазведка обнаружила в районах Макеевки и Моспино танки и САУ боевиков

Разведка отмечает, что в течение суток усилия боевиков были сосредоточены: на усилении передовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов на Новоайдарском и Донецком направлениях, поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию, ведении разведки украинских позиций на Славянском и Мариупольском направлениях, фортификационном оборудовании переднего края обороны на Северодонецком направлении, повышении боеспособности, доукомплектовании и логистическом обеспечении соединений и частей 1-го и 2-го АК.

Также сказано, что в подразделениях боевиков зафиксированы очередные факты нарушения дисциплины и низкого уровня морально-психологического состояния. В частности, утверждается, что "в одном из развлекательных заведений Горловки, во время празднования Нового Года, военнослужащие 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го АК в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения персоналу и материальный ущерб заведению".

Читайте такжеБоевики прячут возле Безымянного, Юбилейного и Лобачево танки и артиллерийские системы - разведка

В настоящее время командование бригады не располагает информацией о местонахождении лиц, причастных к инциденту.

В связи с этим отмечается, что во время перестрелки, которая возникла на почве чрезмерного употребления алкогольных напитков, убит военнослужащий разведывательного подразделения 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1-го АК.

"За четыре дня 2016 года из артиллерийских подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка уволены четверо военнослужащих", - добавили в Главном разведуправлении.