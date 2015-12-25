Солдаты-пьяницы и непрофессиональные генералы: Полторак анонсирует продолжение "чисток" в рядах ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя вчерашнюю отставку командующего Сухопутными войсками.

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Полторак призвал журналистов не делать каких-либо предположений в политической плоскости вокруг кадровых ротаций внутри командования ВСУ.

Он заявил, что из рядов Вооруженных сил командиров увольняют исключительно за непрофессионализм, а рядовых бойцов - за склонность к пьянству.

"Мы очищались и будем очищаться от людей, не желающих работать. Это касается как солдат, которые пьянствуют, так и генералов, которые плохо работают. Но недопустимо делать каждое увольнение офицера или солдата публичным шоу. Публичные расправы - это не метод работы Министерства обороны", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря стало известно, что командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что Пушняков уволен с должности в рамках закона "Об очищении власти".