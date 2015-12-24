Уходит не только Пушняков: СМИ назвали еще четверых попавших под увольнение генералов ВСУ

Как сообщают источники в Генеральном штабе Украины и Минобороны, вместе с Пушняковым уходят еще несколько генералов, передает ЛІГА.net.

Так, в списке на увольнение фигурируют: командующий Сухопутных войск ВСУ Анатолий Пушняков; первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Сергей Бессараб; заместитель начальника ГШ ВСУ Владимир Хижый; командующий инженерных войск ВСУ Кравчук; начальник Главного управления по работе с личным составом ВСУ Иван Чубенко.

Кроме того, подчеркивается, что количество уволенных генералов еще может увеличится.

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При этом источник отмечает, что Хижый "по собственному желанию" уходить отказался, и по нему будет проведена необходимая аттестационная работа. "Будет переаттестация, будет люстрация. Ну, не хочет добровольно - уйдет принудительно", - сказал собеседник.

Издание уточняет, что причиной для отставки Пушнякова и остальных генералов послужил взрыв боеприпасов в Сватово, который мог привести к масштабной катастрофе. "Это не единственная причина. Но это была последняя капля", - сказал источник.

Все перечисленные генералы имеют отношение к инциденту. Обеспечение, работа с личным составом, инженерные работы - на всех уровнях в Сватово случился провал. И именно эти генералы ответственны за случившееся, полагает собеседник издания.

После инцидента была проведена проверка, в рамках которой работа перечисленных генералов была признана неудовлетворительной. Именно по этой причине их попросили написать заявления, рассказали источники.

Ранее сегодня Министерство обороны заявило, что командующий Сухопутных войск Анатолий Пушняков действительно подал рапорт об увольнении, а министр Степан Полторак его удовлетворил.