Боевики сегодня 18 раз обстреляли силы АТО, в том числе из зениток и 82-мм минометов

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, количество вооруженных провокаций со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований против сил АТО в течение дня относительно уменьшилось.

"С начала суток они совершили 18 обстрелов. Больше всего из них вблизи временно оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое украинских военныхВ частности, десять раз боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции украинских войск вблизи Песков.

"Около двух часов дня подконтрольные российской власти бандиты в течение получаса интенсивно обстреливали сразу три наших опорных пункта на окраинах Новгородского, расположенного вблизи Горловки. При этом преступники применили стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и 82-мм минометы", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, для подавления огневых точек противника украинские военнослужащие вынуждены были открыть ответный огонь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"На этом же участке линии разграничения сторон подразделения российско-террористических войск провоцировали наших защитников возле Луганского и Артемово, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении.

Также сказано, что на подступах к Мариуполю террористы из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Широкино.