В АП объяснили увеличение количества обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки, несмотря на обострение боевых действий, ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал Мотузяник.

По его словам, наибольшее количество обстрелов боевиками украинских позиций зафиксировано в районе Донецкого аэропорта, поселка Пески, на которые в течение суток приходилась почти половина вооруженных провокаций.

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Вместе с тем Мотузяник отметил, что террористы в минувшие сутки почти не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также он предположил, что увеличение в последние дни количества обстрелов боевиками украинских позиций может быть связано с попыткой давления на украинскую сторону накануне или в период важных политических встреч (в частности, Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 22 декабря - УНИАН).

При этом Мотузяник не исключил, что количество обстрелов возросло из-за «отстрела боекомплекта, чтобы получить подпитку со стороны РФ», а также с обучением новых боевиков, которые постоянно направляются из России.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 63 раза открывали огонь по позициям украинских силовиков.