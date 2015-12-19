Боевики на оккупированной территории наладили производство установок "Град-П" - Лысенко

Об этом на пресс-конференции в Киеве в субботу заявил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"По информации разведки Министерства обороны Украины, производство такого оружия уже налажено на предприятиях временно оккупированной территории в Донецкой области", - сказал он.

По словам Лысенко, на вооружение "3-й отдельной мотострелковой бригады ДНР", которая дислоцируется в Горловке, недавно поступила первая партия данных пусковых установок.

Дальность стрельбы из них, по словам Лысенко, составляет 2-10 км

"На вооружении украинской армии таких установок никогда не было, поэтому это является очередным доказательством причастности России к вооружению боевиков", - отметил Лысенко.