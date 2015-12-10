Больше не нужна: главарь "ЛНР" отказался от российской "гуманитарной помощи"

Об этом заявил главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, передает один из сайтов боевиков

"Чтобы было понятно всем - когда ребенку уже полтора года, как нашей "республике", то, наверное, пора отлучать его от груди и от того понятия, что такое гуманитарная помощь в принципе", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах оказания Россией гуманитарной помощи "ЛНР" в 2016 году.

"Потому что это все-таки ложится на плечи наших братьев действительно тяжелым грузом, тем более вы знаете, что сейчас ситуация в мире очень тяжелая - новый мировой кризис, никто этого не скрывает, плюс экономические санкции, и они (Россия - УНИАН) достаточно нам помогали - сильно как родственники, - объяснил главарь "ЛНР". - Мы с Россией просто будем работать больше на некоторых других партнерских принципах".

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При этом Плотницкий поблагодарил народ России за оказываемую в течение полутора лет гуманитарную помощь.

Напомним, последний, 46-й, гумконвой приехал на Донбасс 19 ноября. Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую и Донецкую области 22 августа 2014 года.