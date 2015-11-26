Разведка назвала имена российских генералов, ответственных за войну на Донбассе
13:55, 26 ноября 2015Война
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За агрессию на Донбассе лично отвечают заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков и генерал-лейтенант Михаил Теплинский.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины об обстановке в районе АТО по состоянию на 26 ноября.
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В частности, отмечается, что лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины является заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Истраков Сергей Юрьевич и начальник штаба Центра территориальных войск (бывшее 12 командование резерва) Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Теплинский Михаил Юрьевич.
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