Минобороны отрицает необходимость мобилизации сейчас, несмотря на присутствие на Донбассе 8 тысяч военных РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

При этом Полторак отметил, что сейчас необходимости в мобилизации нет.

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"На сегодняшний день необходимости проводить очередную волну мобилизации нет. Демобилизация будет плановой весной. Если будет резко меняться ситуация на фронте, если начнется открытая агрессия Российской Федерации против Украины, тогда мы вместе - и вы, и я - к оружию на фронт", - отметил министр.

Вчера глава Генштаба Муженко рассказал, что на Донбасс зашло новое подразделение вооруженных сил России. Он заявил о получении оперативной информации о заходе на территорию Украины подразделения, которое имеет на технике ромб и цифру 29.