Боевики значительно усилили обстрелы позиций сил АТО на трех направлениях, используют 82-мм минометы

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, боевики, используя 82-мм минометы, вели неприцельные обстрелы в направлении Новгородского, Верхнеторецкого, Красногоровки и Желтого.

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Кроме того, как отмечается, из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку, Опытное, Верхнеторецкое, Красногоровку, Марьинку и Пески. На Артемовском – Зайцевое, Ленинское, Майорск, Золотое и Луганское.

На Луганском направлении наемники совершили 5 обстрелов непосредственно по позициям сил АТО. Используя 82-мм минометы, преступники стреляли по Сокольниках. А на Донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Марьинке, Верхнеторецкому, Новгородскому и Песках.

Всего за этот период было произведен 51 обстрел.