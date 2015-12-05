На Донецком направлении в зоне АТО ситуация остается напряженной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении, вблизи Красногоровки, боевики дважды применили против украинских военных бронетехнику и стрелковое оружие.

«В районе Донецкого аэропорта, в частности поселка Пески и Опытное, незаконные вооруженные формирования стреляли из 82-мм минометов, нарушая Минские договоренности и условия отвода оружия калибром менее 100 мм», - добавил Лысенко.

Он также сообщил, что возле Авдеевки и Песок боевики вели неприцельные обстрелы из стрелкового оружия. Также боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Новгородского и дважды выстрелили по одной мине из 82-мм миномета, таким образом пытаясь спровоцировать украинских военнослужащих на ответный огонь.

«Запрещенные мирными соглашениями 82-мм минометы и бронетехника также были зафиксированы вблизи Горловки – бандиты обстреливали наши позиции неподалеку Майорска и Зайцева», - отметил Лысенко.

При этом он добавил, что еще один провокационный обстрел из вражеской БМП был замечен у поселка Луганское, где боевики также применили стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«В отличие от задействованных минометов и БМП, эти обстрелы были неприцельные и носили провокационный характер», - уточнил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, вчера и сегодня ночью пророссийские наемники 46 раз нарушили режим тишины вдоль линии разграничения.

За минувшие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.