Боевики обстреляли украинский опорный пункт в районе Широкино - штаб
Боевики также вели неприцельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Майорска, Авдеевки, Луганского, Песков и Красногоровки.
С 18.00 вчерашнего дня до 6.00 пророссийские боевики 11 раз нарушили режим тишины вдоль линии разграничения.
Об этом штаб АТО сообщил на собственной странице в Facebook.
"В 20.20 в течение получаса противник вел прицельный обстрел нашего опорного пункта в районе Широкино", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что враг также вел неприцельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Майорска, Авдеевки, Луганского, Песков и Красногоровки.
"Поскольку противник находился на значительном расстоянии от наших позиций и не предпринимал попыток приблизиться к опорным пунктам военных частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, наши военнослужащие ответный огонь не открывали", - заявили в штабе.
С 18.00 вчерашнего дня до 6.00 пророссийские наемники 11 раз нарушили режим тишины вдоль линии разграничения. В 20.20 пр...Posted by Пресс-центр штаба АТО on 4 декабря 2015 г.