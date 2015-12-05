За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще трое были ранены

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Не обошлось без потерь. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, вчера и сегодня ночью пророссийские наемники 46 раз нарушили режим тишины вдоль линии разграничения.