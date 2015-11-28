За ночь в зоне АТО боевики совершили 10 обстрелов - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Так, из вооружения БМП и стрелкового оружия террористы провоцировали украинских военных на огонь в районе Авдеевки. А неподалеку Марьинки захватчики применили 82-мм миномет.

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С автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели обстрелы в районе Зайцевого и Луганского.