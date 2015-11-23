За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще двое ранены - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще двое ранены», - сказал Лысенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, где именно произошли трагедии, Лысенко сказал: «Погибли двое бойцов на фугасе под Станицей Луганской, по одному парню ранены под Зайцево и Майорском».

Ранее сегодня председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что на Луганщине на "фугасе" подорвалось авто с военными, один боец погиб.