Тука: На Луганщине на "фугасе" подорвалось авто с военными, один боец погиб

10:12, 23 ноября 2015
Война
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Вблизи села Малинового Станично-Луганского района погиб военный и еще один получил ранения.

Взрыв / 0629.com.ua

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Он отметил, что это произошло в воскресенье, 22 ноября.

"Двигаясь по грунтовой дороге на автомобиле "Фольксваген Т4", они наехали на неизвестное взрывное устройство (вероятно, "фугас"), в результате один погиб на месте и еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

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При этом Тука отметил, что это село расположено в направлении пешеходного пункта пропуска в Станице Луганской, к которому ежедневно следуют сотни автомобилей забирать своих родственников и друзей.

"Я не исключаю того, что если бы на "фугас" наехал на гражданский автомобиль, жертв могло бы быть значительно больше", – отметил руководитель Луганской ОВГА.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что на Луганщине погибли двое военных, подорвавшись на неизвестном устройстве.

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