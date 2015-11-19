ОБСЕ зафиксировала не менее 30 грузовиков с углем, которые направлялись в РФ

Как говорится в отчете миссии за 17 ноября, наблюдатели посетили около российско-украинской границы пограничный пункт пропуска «Должанский» (84 км юго-восточнее Луганска), что находится под контролем боевиков "ЛНР".

Наблюдатели зафиксировали 50 гражданских грузовиков и 30 гражданских транспортных средств (преимущественно с украинскими номерными знаками), которые стояли в очереди, чтобы пересечь границу в Российскую Федерацию.

Среди указанных грузовиков, 30 перевозили уголь, содержание остальных грузовиков наблюдателям не удалось выяснить, потому что они были закрыты.

Читайте такжеС Донбасса в РФ продолжают вывозить уголь – ОБСЕ

Как сообщал УНИАН, 14 ноября, миссия ОБСЕ зафиксировала 59 грузовиков с углем на оккупированной части Донецкой области в пункте пропуска «Мариновка», направлявшихся в РФ.

11 ноября на том же пункте пропуска «Мариновка», представители миссии зафиксировали 36 грузовиков с углем, следовавших в РФ.