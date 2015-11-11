На Донбассе боевики все чаще переодеваются в форму ВСУ – спикер АТО

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин, передает "112 Украина".

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"Хотелось бы больше обратить внимание на то, чтобы люди начинали немного анализировать. Все больше появляется информации о том, что террористы появляются в форме украинского образца. Техника боевиков фиксируется постоянно. Всем уже хорошо известно, что они днем для ОБСЕ технику отводят, затем подводят", - рассказал Леонид Матюхин.

По его словам, возросла активность ДРГ боевиков: "Наверное, эта работа будет и впредь усиливаться, но уже более такая циничная, привычная для них".

Как сообщалось, на протяжении прошлых суток боевики атаковали силы АТО на артемовском и донецком направлениях. Военные отбили две атаки диверсантов в районе Новозвановки, враг понес потери.