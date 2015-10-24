Боевики "ДНР" запретили "Врачам без границ" деятельность на временно оккупированной территории

Об этом сообщила в Женеве официальный представитель организации Сибилла Берже, передает ТАСС.

По ее словам, причину этого решения организации не сообщили.

"До настоящего времени "врачи без границ" координировали всю свою деятельность с представителями боевиков и желают продолжать это свою деятельность ради здоровья тысяч людей, находящихся на территории "ДНР"", - отметила Берже.

Директор операций организации Барт Янсенс выразил "крайнюю обеспокоенность" этим решением, которое, по его словам, "лишит тысячи людей необходимой для спасения жизней медицинской помощи". "Мы призываем руководство "ДНР" без промедления пересмотреть это решение, чтобы мы могли возобновить предоставление столь необходимых услуг по охране здоровья", - подчеркнул он.

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Отмечается, что с начала российской агрессии на востоке Украины организация "Врачи без границ" передала 170 учреждениям здравоохранения медицинские материалы для лечения раненых и хронически больных пациентов. Она провела более 85 тыс. консультаций совместно с местными специалистами "посредством 40 мобильных клиник", оказывая помощь "людям, живущим в местах, откуда врачи и медсестры уехали, а аптеки пусты".

"Мы практически единственная организация, осуществляющая лечение туберкулеза в тюрьмах, предоставляющая инсулин для пациентов, больных диабетом, а также материалы для гемодиализа, необходимые людям с больными почками, - напомнил Янсенс. - В случае прекращения нашей деятельности тысячи пациентов, страдающих от хронических потенциально смертельно опасных болезней будут получать меньше помощи, либо вообще ее лишатся".

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"Врачи без границ" сейчас обеспечивают 77% поставок инсулина пациентам старше 18 лет, а также 90% материалов для гемодиализа на подконтрольных боевикам территориях, говорится в сообщении. Вследствие отзыва аккредитации около 150 пациентов в местах заключения "не смогут больше получать лечение, которое им предоставляется с 2011 года". Прекращение поставок медицинских материалов и лекарств может привести к тяжелым осложнениям у больных. "Мы глубоко опечалены тем, что многие пациенты останутся без помощи", - сказал Янсенс.

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Организация "Врачи без границ" настоятельно призывает представителей "ДНР" пересмотреть решение об отзыве аккредитации. "Будучи медицинской организацией мы по этическим мотивам не можем согласиться с тем, что нас принуждают бросить наших пациентов. Это решение должно быть пересмотрено, чтобы нуждающиеся могли продолжать получать медицинскую помощь", - заключил Янсенс.