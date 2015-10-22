Геращенко заявила о публичном признании боевиками срыва Минских соглашений

Боевики, по сути, публично взяли на себя ответственность за срыв выполнения Минских соглашений, пытаясь привязать освобождение заложников с амнистией бандитов.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко.

«Боевики публично озвучили те неприемлемые позиции, которыми уже несколько месяцев пытаются шантажировать Украину в вопросе заложников. По сути, они публично взяли на себя ответственность за срыв выполнения Минских соглашений, связав два совершенно разных пункта и вопросы. Они пытаются привязать освобождение наших героев с амнистией бандитов», - подчеркнула она.

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Еще одним проблемным вопросом, по словам Геращенко, является то, что боевики «пытаются искусственно уменьшить количество удерживаемых заложников, превращая вопрос освобождения в неприличный торг».

«Какова наша позиция? Первое: безусловное освобождение всех заложников - это обязательный пункт Минских соглашений, который давно должен был быть выполнен. Наши герои находятся в подвалах лнров-днров незаконно. И ответственность за это публичное заявление по срыву Минских договоренностей теперь полностью ложится на боевиков и страну, которая их поддерживает - РФ. И мы будем давить всеми возможными способами с требованием выполнить Минские соглашения в части освобождения заложников», - подчеркнула политик.

По ее словам, амнистия - это совершенно другой пункт Минских соглашений, который может вступить в действие только после возвращения законности на оккупированные территории и вывода оттуда «буратин».

Как сообщали вчера некоторые СМИ, в группировке «ДНР» назвали объявление в Украине амнистии для участников конфликта на Донбассе главным условием обмена пленных в формате «всех на всех».