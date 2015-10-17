Боевики вновь нарушили перемирие в зоне АТО: ранен военный

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, вблизи населенного пункта Пески в 16.00 боевики открыли огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. В результате обстрела ранен один украинский военнослужащий.

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Военные обустраивают свои позиции, готовят технику и вооружение к зиме. Не прекращают работу и военные саперы. «Только за последнюю неделю они обезвредили свыше 100 минно-взрывных предметов, которые были именно в гражданских объектах», - говорится в сообщении.

На фоне заявлений самопровозглашенных руководителей так называемых «ДНР-ЛНР» о переносе даты выборов в мифические «народные республики», применение российскими кураторами жестких санкций к командирам местных бандформирований, не согласных с идеологией Минских договоренностей, у местных боевиков наблюдаются панические настроения.

«Многие из тех, кто участвовал в вооруженном конфликте, вынашивают намерения относительно переезда на постоянное место жительства в РФ вместе с семьями, а те, чьи руки не запятнаны кровью, избавляются от оружия», - информирует пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, сотрудники объединенного штаба Центрального управления СБУ в зоне проведения АТО обнаружили и обезвредили три тайника с минами, автоматами, гранатометами и боеприпасами.