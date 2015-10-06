ОБСЕ продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса

Об этом говорится в отчете миссии от 5 октября, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии снова зафиксировали размещение тяжелого вооружения в нарушение определенных Минским соглашениями мест для его отвода.

"Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии заметил сосредоточение тяжелого вооружения на подконтрольных "ДНР" территориях. Беспилотник зафиксировал 22 основных боевых танков в районе села Солнцево (59 км на северо-восток от Мариуполя), три танка в районе Мичурино (56 км на северо-восток от Мариуполя), две 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" к северу от Староласпы (60 км на северо-восток от Мариуполя) и два танка и другой военной техники в районе Комсомольского (73 км на северо-восток от Мариуполя)", - отмечается в сообщении.

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Также на контролируемых правительством Украины территориях миссия рядом с линией соприкосновения в разных местах в Новотошковском заметила один неподвижный танк Т-64 и одну боевую машину пехоты БМП-2, которая была оборудована 120-миллиметровым противотанковым управляемым ракетным комплексом 9К111 "Фагот".

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Наблюдатели ОБСЕ также наблюдали за присутствием и перемещением вооружения и военной техники за пределами соответствующей линии для их отвода. На подконтрольных боевикам "ЛНР" территориях миссия заметила 12 неподвижных 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" в районе поселка Врубовский (22 км на юго-запад от Луганска), семь 152-миллиметровых гаубиц на буксире 2А65 "Мста-Б" на тренировочном полигоне у села Успенка (23 км на юго-запад от Луганска), три танка Т-72 в районе Мирного (28 км на юго-запад от Луганска) и три танка Т-64 на тренировочном полигоне в Круглике (31 км на юго-запад от Луганска).

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Как сообщал УНИАН, днем ранее в ОБСЕ сообщили о сосредоточении тяжелого вооружения боевиков на Мариупольском направлении.