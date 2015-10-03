За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСегодня на Донбассе начнется отвод оружия калибром до 100 мм

"Прекращение огня соблюдается. Вчера обстрелов наших позиций не было, и в результате отсутствия активных боевых действий ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал Лысенко.