Вражеский снайпер в течение часа обстреливал опорный пункт сил АТО в Попасной.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Отмечается, что сегодняшний день в зоне АТО прошел почти полностью спокойно.

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"С 6 утра и до 18 часов, вдоль линии разграничения, зафиксирован один случай открытия огня в сторону украинских позиций. Так, с 11.30 и до 12.30 наш опорный пункт в Попасной обстреливал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на относительное затишье, силы АТО в полной боевой готовности находятся на позициях и в любой момент готовы дать адекватный ответ врагу.