Вражеский снайпер в течение часа обстреливал опорный пункт сил АТО в Попасной
18:53, 24 сентября 2015Война
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Вражеский снайпер в течение часа обстреливал опорный пункт сил АТО в Попасной.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
Отмечается, что сегодняшний день в зоне АТО прошел почти полностью спокойно.
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"С 6 утра и до 18 часов, вдоль линии разграничения, зафиксирован один случай открытия огня в сторону украинских позиций. Так, с 11.30 и до 12.30 наш опорный пункт в Попасной обстреливал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что несмотря на относительное затишье, силы АТО в полной боевой готовности находятся на позициях и в любой момент готовы дать адекватный ответ врагу.
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