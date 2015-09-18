Тымчук сообщает о ротации разведки РФ в зоне АТО, которые "зачищают" командиров боевиков

09:56, 18 сентября 2015
Война
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В зоне АТО проходит ротация личного состава ВС РФ, котрые прибыли с целью "зачистки" командиров боевиков.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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"В течении второй недели проходит ротация подразделений армейской (войсковой) разведки ВС РФ, которые отвечают за проведение "зачисток" командного состава так называемого "ополчения" с целью установления полного контроля российских спецслужб и Генштаба ВС РФ над бандформированиями", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным Тымчука, так называемые органы госбезопасности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" проводят опросы местных жителей, совершивших поездки на территории, подконтрольные Украине, на предмет расположения и перемещения украинских войск, блок-постов, укрепрайонов сил АТО.

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