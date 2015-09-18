Российским спецназовцам Ерофееву и Александрову вручили обвинительные акты - адвокаты

Досудебное следствие по делу задержанного в Украине россиянина Евгения Ерофеева завершено, ему вручили обвинительный акт, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Соколовская.

"Следствие завершено было ранее. Обвинительный акт мне не вручен. С материалами дела меня полностью не ознакомили", — сказала Соколовская.

Адвокат при этом отметила, что самому Ерофееву обвинительный акт вручен.

Также, российский военный Александр Александров получил на руки обвинительный акт.

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Об этом сообщил ТСН адвокат россиянина – Константин Кравчук.

Документ Александрову вручил прокурор. Теперь, уверен адвокат, судебных слушаний ждать недолго. Они могут начаться уже до конца сентября.

Военный хочет воспользоваться правом на суд присяжных – соответствующее ходатайство уже подготовлено защитой Александрова.

Накануне к задержанному приехал новый частный адвокат – Юрий Грабовский. Адвокат пояснил, что его наняла семья Александрова. Военный взял сутки на размышления – отказываться ли от государственного защитника Константина Кравчука, который занимался делом с самого начала, или согласиться на услуги частного адвоката.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским районным судом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.