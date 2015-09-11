В ГПС подтверждают исчезновение украинского пограничника в Крыму

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связям с общественностью Андрей Демченко.

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"Вчера около 18 часов во время проведения инженерных работ по обустройству контрольного пункта "Чаплинка" один из военнослужащих Госпогранслужбы, который был призван по мобилизации, самовольно покинул место выполнения работ, пересек административную границу и скрылся на временно оккупированной территории Крыма", - отметил Демченко.

Он добавил, что об этом была проинформирована военная прокуратура Херсонского гарнизона, проводится служебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия.