В зоне АТО задержали пограничника, который за взятки пропускал грузы на оккупированную территорию

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник со своими подельниками - военнослужащими пограничной службы Украины систематически требовал деньги от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственное перемещение грузов через блокпост.

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Установлено, что взяточник требовал и получил свыше 10 тыс. грн, говорится в сообщении.

Инспектора задержали "на горячем" бойцы спецподразделения "Альфа" на блокпосту во время получения им очередной части взятки в размере 2,5 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение незаконного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности, отметили в СБУ.