Главарь "ДНР" Пушилин отрицает участие своей партии в местных выборах в Украине

Об этом он сегодня сообщил одному из сайтов боевиков.

Пушилин отметил, что украинские СМИ подняли уже третью волну шума по данной партии, первая была еще перед так называемым референдумом.

Читайте такжеПартия главаря "ДНР" Пушилина зарегистрировалась для участия в местных выборах

"Киев по-прежнему нарушает Минские соглашения, по-прежнему не выполнил пункт 5 Комплекса мер, который декларирует амнистию всем участникам конфликта. Соответственно об участии меня и моей партии в выборах в Украине говорить не приходится", - подчеркнул главарь "ДНР".

Вчера УНИАН сообщал, что партия "Мы имеем цель", председателем которой является один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин, зарегистрировалась в ЦИК для участия в местных выборах.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Андрей Магера опроверг информацию о том, что избирательная комиссия зарегистрировала данную партию.