В ЦИК отрицают регистрацию партии главаря "ДНР" Пушилина для участия в местных выборах

Об этом говорится в его сообщении на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что вопрос регистрации политических партий является исключительной прерогативой специально уполномоченного органа исполнительной власти.

Читайте такжеЦИК объявила начало избирательного процесса депутатов местных советов среди первых объединенных общин

"Центральная избирательная комиссия была образована как постоянно действующий орган в 1997 году, и за 18 лет своего существования ЦИК никогда не регистрировала политических партий, общественных союзов любителей пива или свидетелей Иеговы", - написал Магера.

Сьогодні вперше дізнався, що ЦВК реєструє ... партії :).А тепер серйозно. Вмисно напишу великими літерами навіть для "о... Posted by Андрій Магера on 10 сентября 2015 г.

Вчера УНИАН сообщал, что партия "Мы имеем цель", председателем которой является один из лидеров "ДНР" Денис Пушилин, зарегистрировалась в ЦИК для участия в местных выборах.