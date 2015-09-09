Появилось первое видео с экс-главарем боевиков Пургиным после переворота в "ДНР"
10:05, 09 сентября 2015Война
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В интернете появилось видео возвращения домой экс-главаря "ДНР" Андрея Пургина после переворота.
Пургин находился под арестом 4 дня / Скриншот из видео
Отметим, что это первая видеозапись с Пургиным после смены так называемой власти у боевиков Донецкой области.
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Как видно на видео, боевик выходит из машины вместе со своей женой.
Ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.
Вскоре стало известно, что Пургин находится под арестом после переворота в террористической "ДНР".
Вчера боевики "ДНР" после четырех дней ареста его выпустили.
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