Появилось первое видео с экс-главарем боевиков Пургиным после переворота в "ДНР"

Отметим, что это первая видеозапись с Пургиным после смены так называемой власти у боевиков Донецкой области.

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Как видно на видео, боевик выходит из машины вместе со своей женой.

Ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.

Вскоре стало известно, что Пургин находится под арестом после переворота в террористической "ДНР".

Вчера боевики "ДНР" после четырех дней ареста его выпустили.