Боевики "ДНР" после четырех дней ареста выпустили своего экс-главаря Пургина

Об этом боевик сообщил РИА Новости по телефону.

Также он заявляет, что сейчас "теоретически" угрозы его жизни нет.

"Ситуацию буду комментировать завтра, сейчас не готов, так как впервые попал домой после четырех дней. Все эти четыре дня я был в МГБ под арестом", — сказал он.

Читайте такжеСоветник председателя СБУ объяснил, с чем связаны перевороты в "ДНР"

Пургин не стал отвечать на вопрос о причинах его ареста. "Давайте я прокомментирую это завтра, сегодня я беру тайм-аут. Я сейчас не готов физически думать", — добавил Пургин.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.

Напомним, чеченцы, воюющие на стороне боевиков "ДНР", пытались закопать живьем одного из бывших лидеров донецких сепаратистов Павла Губарева. Также сообщалось, что кадыровцы похитили и подвергли Губарева "грубому насилию".

23 мая убили главаря бандитского формирования "Призрак" Мозгового. Советник Авакова Антон Геращенко заявил, что Мозгового ликвидировал спецназ ГРУ, поскольку тот не подчинялся приказам из Москвы.