После вчерашнего затишья в зоне АТО боевики снова прибегли к вооруженным провокациям - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Если почти до 18 часов вдоль линии разграничения обстрелов не было, то после 6 вечера враг продолжил вооруженные провокации.

Так, около 18 часов в районе населенного пункта Сизое, что на Луганском направлении, диверсионно-разведывательная группа боевиков - до 7 человек - при поддержке стрелкового оружия и гранатометов пыталась обойти опорный пункт сил АТО. В результате боевого столкновения противник отступил.

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"Кроме того, в 18.25 преступники из стрелкового оружия обстреляли наши подразделения в Майорске, на Артемовском направлении. А около 23 часов бандиты били из 82-миллиметрового миномета по украинским позициям в Марьинке", - говорится в сообщении.

В целом на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования трижды нарушили перемирие.

После полуночи, 8 сентября в 1.40 в районе поселка Сизое, неподалеку опорного пункта сил АТО, где несколько часов назад состоялся бой, вражеские диверсанты снова неудачно пытались прорвать оборону украинских военных.