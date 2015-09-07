Ситуация в зоне АТО остается относительно спокойной, несмотря на некоторые провокации боевиков – штаб
Спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко отмечает, что ситуация на востоке Украины остается относительно спокойной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал во время брифинга.
Он отметил, что в районе Бахмутской трассы и на мариупольском направлении накануне ситуация была "абсолютно спокойная". "По всей линии столкновения не зафиксировано ни одного эпизода использования тяжелого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он.
В то же время, на луганском направлении, заметил спикер, произошла 1 провокация противника в районе города Счастье, где противник осуществил несколько выстрелов из гранатомета.
В отношении донецкого направления Лысенко сообщил, что боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия в районе Светлодарской дуги. Кроме того, к северу от Горловки, вблизи поселка Зайцево, накануне вечером работали вражеские снайперы. Еще одна провокация оккупантов произошла в Кирово.
"На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера было тихо", - сказал Лысенко.
В то же время, сообщил он, накануне вечером произошла враждебная провокация между Спартаком и Авдеевкой: в течение получаса противник вел стрельбу из стрелкового оружия, гранатометов и БМП.
"Наиболее неспокойно вчера было в районе города Марьинка. В течение дня противник несколько раз вел "беспокоящий" огонь по передовым украинским позициям с территории Петровского района города Донецка. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, враг использовал БМП", - сообщил Лысенко.
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Кроме того, накануне вблизи Мариуполя был зафиксирован 1 вражеский беспилотник, который осуществлял воздушную разведку.
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО были ранены двое военнослужащих. Боевики 12 раз нарушали режим тишины.