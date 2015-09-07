Ситуация в зоне АТО остается относительно спокойной, несмотря на некоторые провокации боевиков – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал во время брифинга.

Он отметил, что в районе Бахмутской трассы и на мариупольском направлении накануне ситуация была "абсолютно спокойная". "По всей линии столкновения не зафиксировано ни одного эпизода использования тяжелого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он.

В то же время, на луганском направлении, заметил спикер, произошла 1 провокация противника в районе города Счастье, где противник осуществил несколько выстрелов из гранатомета.

В отношении донецкого направления Лысенко сообщил, что боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия в районе Светлодарской дуги. Кроме того, к северу от Горловки, вблизи поселка Зайцево, накануне вечером работали вражеские снайперы. Еще одна провокация оккупантов произошла в Кирово.

"На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера было тихо", - сказал Лысенко.

В то же время, сообщил он, накануне вечером произошла враждебная провокация между Спартаком и Авдеевкой: в течение получаса противник вел стрельбу из стрелкового оружия, гранатометов и БМП.

"Наиболее неспокойно вчера было в районе города Марьинка. В течение дня противник несколько раз вел "беспокоящий" огонь по передовым украинским позициям с территории Петровского района города Донецка. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, враг использовал БМП", - сообщил Лысенко.

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Кроме того, накануне вблизи Мариуполя был зафиксирован 1 вражеский беспилотник, который осуществлял воздушную разведку.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО были ранены двое военнослужащих. Боевики 12 раз нарушали режим тишины.