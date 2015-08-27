СМИ озвучили основное требование Украины к боевикам "ДНР" и "ЛНР" в Минске

Об этом рассказал источник, который ознакомлен с ходом переговоров, сообщает Апостроф.

"Это, в частности, обусловлено продолжающимися обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований позиций сил АТО, а также отсутствием прогресса в ходе переговоров рабочей подгруппы по безопасности", — рассказал собеседник издания.

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Отметим, что на данный момент, несмотря на решение прекратить огонь на Донбассе с 1 сентября, стороны так и не договорились об отводе от линии соприкосновения вооружений калибром менее 100 мм.

"Дело в том, что украинцы боятся заключать договоренности об отводе техники калибром менее 100 мм, поскольку сепаратисты до сих пор не отвели от линии соприкосновения более тяжелые вооружения. Будучи более исполнительной стороной, они боятся, что, отведя оружие, станут беззащитными перед возможной атакой. Поэтому на переговорах они требуют от представителей самопровозглашенных "республик" гарантий по отводу техники разного калибра", - пояснил источник.

Напомним, ранее ожидалось, что соглашение относительно отвода от линии соприкосновения артиллерии калибром менее 100 мм, минометов и танков, подпишут не позднее 3 августа и имплементировано после этого в течение 10 дней.