Боевики из артиллерии "накрыли" позиции сил АТО вблизи Мариуполя

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

"Однако единичные случаи нарушения Минских договоренностей, уже традиционно, были зафиксированы в темное время суток. Так, около 1 ночи враг со 122-миллиметровой артиллерии бил по нашему опорному пункту в Лебединском, что в районе Мариуполя", - говорится в сообщении.

На Артемовском направлении в 00.30 боевики со стороны Первомайска применили реактивные системы залпового огня по украинским оборонительным рубежам в поселке Липовое, информирует штаб АТО.

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Отмечается, что наибольшая огневая активность террористов и в дальнейшем фиксируется вблизи Донецка.

Так, согласно сообщению, "около часа ночи по опорным пунктам сил АТО в Каменке и Новоселовке работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. А поселки Красногоровку, Марьинку, Опытное, Пески, город Авдеевку оккупанты в течение дня несколько раз обстреливали из гранатометов и стрелкового вооружения, пытаясь втянуть силы АТО в более активную фазу боевого противостояния".