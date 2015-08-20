В Луганской области при подрыве на растяжке погибли двое военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА), пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу Северодонецка.

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Станицу Луганскую боевики вчера обстреливали с 21.05 до 22.35 из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов. Был перебит газопровод среднего давления с возгоранием, ремонтникам до утра удалось устранить повреждения. Также были повреждены два дома.

"Боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую. Стреляя по населенным пунктам на линии разграничения, они просто ставят себе целью выстрелять побольше снарядов, чтобы пришел новый "гумконвой" с оружием и гуманитарной помощью от "хозяев", который они с радостью "распыляют". Так и живут от конвоя к конвою, периодически уничтожая инфраструктуру и людей в области", - заявил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.