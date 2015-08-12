Боевики посоветовали жителям Комсомольского подготовить к 18 августа подвалы - СМИ
14:37, 12 августа 2015Война
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Местные жители оккупированного боевиками Комсомольского сообщают, что им посоветовали подготовить подвалы для укрытия от обстрелов до 18 августа.
Фотоиллюстрация / Радио Свобода
Об этом Украинской правде на условиях анонимности рассказал один из жителей городка.
"Сказали без паспортов не ходить, чтобы к 18 августа все подвалы были готовы", - отметил собеседник.
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По его словам, в последние дни в городе чувствуется напряжение. "Каждый день из Новоазовска едут танки и БТРы", - добавил он.
Как отмечается, Комсомольское расположено неподалеку Старобешево - в 20 км от Старогнатовки, которую в понедельник утром пытались атаковать боевики.
Как сообщал УНИАН, по словам представителя по вопросам АТО, эпицентром противостояний на Донбассе является украинская линия обороны от Богдановки до Старогнатовки.
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