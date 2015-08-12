Боевики посоветовали жителям Комсомольского подготовить к 18 августа подвалы - СМИ

Об этом Украинской правде на условиях анонимности рассказал один из жителей городка.

"Сказали без паспортов не ходить, чтобы к 18 августа все подвалы были готовы", - отметил собеседник.

Читайте такжеБоевики перебросили под Старогнатовку и Новоласпу артиллерию – Тымчук

По его словам, в последние дни в городе чувствуется напряжение. "Каждый день из Новоазовска едут танки и БТРы", - добавил он.

Как отмечается, Комсомольское расположено неподалеку Старобешево - в 20 км от Старогнатовки, которую в понедельник утром пытались атаковать боевики.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя по вопросам АТО, эпицентром противостояний на Донбассе является украинская линия обороны от Богдановки до Старогнатовки.