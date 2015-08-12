У Порошенко назвали эпицентр противостояния в зоне АТО

Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

«Тяжелое вооружение со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) на этом участке фронта применяется систематически. В частности, между 1 и 3 часами ночи противник провел 4 обстрела с реактивной артиллерии, причем 1 из них – из мощной РСЗО «Ураган». Огонь из 152-мм гаубиц НВФ велся как в темное, так и светлое время суток»,- подчеркнул Лысенко.

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По его словам, также боевики открывали огонь по силам АТО, которые обороняют левый берег Кальмиуса в Чермалыке.

Лысенко сказал, что сохраняется неспокойная обстановка в районе Светлодарской дуги, «около 13 часов произошло прямое боевое столкновение сил АТО с живой силой противника».

«Боевики двигались на наши позиции прямо по автотрассе Дебальцево – Артемовск. После 20-минутного боя оккупанты отошли», - добавил спикер АТО.

Лысенко сообщил, что также, «вражеская артиллерия отработала по украинских войсках, которые обороняют с.Троицкое в этом же районе.

«Следует отметить, что 152-мм гаубицы НВФ вели огонь из Ясиноватой, то есть вдоль линии фронта», - добавил он.

Лысенко также отметил, что вчера вражеская бронетехника (танки и БМП) возле Опытного выдвинулась на передовую в районе Донецкого аэропорта. По его словам, боевики впервые за последние месяцы применили на этих рубежах реактивную артиллерию.

«Вражеские «Грады», что тоже развернуты в Ясиноватой, обстреляли украинские войска под Красногоровкой, расположенной по меньшей мере за 25 км от места пуска ракет», - сказал спикер.

По его данным, также противник трижды обстрелял из тяжелого вооружения украинские блокпосты возле с. Березовое, что на выезде из Донецка в сторону Мариуполя - это в то время, когда на этом участке фронта в последние недели было тихо.

Лысенко сообщил, что на Луганском направлении не прекращаются вражеские обстрелы украинских позиций возле Станицы Луганской, Счастья и Крымского.

«Стоит отметить, что противник продолжает применять в темное время суток тяжелое вооружение – 120-мм минометы», - добавил он.

Спикер проинформировал, что вчера в зоне АТО было зафиксировано 12 полетов вражеских беспилотников. Еще 1 БПЛА страны-агрессора пересек административную границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью возле Чонгара.