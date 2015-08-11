Боевики "ЛНР" опубликовали видео боя с применением бронетехники во время атаки на позиции ВСУ

Соответствующую видеозапись выложил пользователь TheMedvedova на канале YouTube сегодня, 11 августа.

В начале видео видно, как боевики "ЛНР" продвигаются по полю вслед за БТРами. Затем появляется танк либо самоходная артиллерийская установка, предположительно, сил АТО.

На видео также зафиксировано несколько попыток обстрелять из РПГ эту бронетехнику. Однозначно утверждать об уничтожении возможно принадлежащей украинским ВСУ бронетехники нельзя. На видео зафиксирован ряд вспышек огня и сильное задымление на месте нахождения танка/САУ, однако это может быть дымовая завеса, выпущенная экипажем обстреливаемой бронетехники.

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Можно однозначно утверждать только о том, что во время неудачной попытки нападения боевики потеряли один БТР, который горит в кадре. Кроме того, у них есть раненные, которых они эвакуируют с поля боя.

При этом стоит отметить, что никакой информации о том, где именно происходят события и когда, нет.

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