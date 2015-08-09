Боевики вновь открыли огонь по Авдеевке, ранен мужчина

Об этом сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что ему пишут местные жители Донбасса и просят о помощи. В частности, Аброськин опубликовал письмо одной женщины, которая не понимает, почему обстреливают город.

Читайте такжеСегодня вечером боевики вновь обстреляли Авдеевку - Аброськин

"Что надо сделать, чтобы прекратить ежедневные обстрелы города Авдеевка? Люди, которые живут в этом городе не понимают, зачем их обстреливают, разрушают? И я тоже не понимаю. Это странная война, разрушают дома, квартиры, гибнут мирные жители, и почему никто не может это остановить?", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, вчера бойови активизировали наступление на Донецком направлении. В том числе, интенсивному обстрелу из минометов, танков и 122-миллиметровой артиллерии подверглась Авдеевка.