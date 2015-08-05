За сутки в зоне АТО ранены семеро военнослужащих

Об этом пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он сказал: "За минувшие сутки в ходе боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, семеро были ранены. Эти потери силы АТО понесли на Бахмутской трассе и в Марьинке".

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО 3 военнослужащих погибли, 7 получили ранения.