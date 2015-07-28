Большая часть Луганской области осталась без света после обстрела ТЭС в Счастье

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Сегодня (28.07) утром была обстреляна из минометов ДТЭК Луганская ТЭС. В результате обстрела отключился энергоблок №13, еще один еще работает. Большая часть Луганской области осталась без света", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУглегорская ТЭС остановлена из-за обстрелов боевиками - ЛысенкоЭнергетики сейчас пытаются включить дополнительный энергоблок, добавили в пресс-службе.

"Боевики продолжают беспощадные обстрелы Луганской области. После вчерашнего неудачного боевого столкновения, террористы решили отомстить обстрелом Луганской ТЭС. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.