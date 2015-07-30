Волонтеры поставляют бойцам АТО "опознавательные" колоды карт с лицами боевиков

Как сообщает Новое Время, придумал карты пиарщик Антон Годза (псевдо) около года назад.

"Тогда сепаратисты и российские пропагандисты начали активно вкладываться в раскрутку новых образов так называемых ЛНР и ДНР – [экс-премьера "ДРН" Александра] Бородая, [экс-спикера Дениса] Пушилина и других", - рассказывает Годза.

Идея сама по себе не оригинальная – подобный "тренажер" для памяти был у американских солдат в Ираке в 2004 году. Колоды с мишенями фигурируют и в голливудских фильмах про войну, пишет издание.

Первый тираж вышел в начале июля прошлого года – 200 штук. Он разошелся молниеносно – с помощью волонтеров из группы Народный Тыл. А у группы волонтеров появилось свое название – "Бий падлюку".

Сейчас карты печатаются четвертым тиражом – с расцветкой в тон нового камуфляжа Варан и новыми лицами боевиков. В этот раз обновили 50% карт. Перепечатка происходит по мере необходимости – как только в руководстве "республик" происходят изменения.

Читайте такжеАмериканские и украинские психологи будут учить волонтеров помогать бойцам АТО преодолевать поствоенный синдром В последнем тираже уже нет Стрелкова и Бабая, но зато есть такие персонажи, как британский фрилансер-журналист Грэм Филлипс и спецкорр Комсомолки Дмитрий Стешин, которые, на самом деле, занимаются не журналистикой, а пропагандой "республик". Их фотографии размещены на шестерках, бойцы называют их "приспешниками террористов".

Каждый новый тираж вызывает "на той стороне" - оккупированной – бурную реакцию. О них выходят сюжеты на телеканалах Лайфньюз, Вести и других пропагандистских и федеральных СМИ России, а "карточные герои" комментируют свое появление в колоде в соцсетях. После последнего тиража один из таких – спецкорр российской Комсомолки Александр Коц – прокомментировал написал себя в Facebook: "О, новый тираж "колоды смерти" сделали. Привезите кто-нибудь из Киева, пожалуйста".

Волонтеры сострили в ответ: "Мы через Мозгового пару колод передали. Скоро отдаст". Мозговой, напомню, один из лидеров луганских боевиков, был убит в зоне АТО в мае. Его автомобиль был взорван и обстрелян.

А Пушилин организовал даже пресс-конференцию, на которой демонстрировал карты и заявлял, что "киевская хунта" под руководством госдеповских хозяев выпустила "иракскую колоду смерти".

Типографии делают "картежникам" скидки – деньги берут только чтобы окупить себестоимость тиража. За 1.000 штук выходит около 20 тыс. грн.

"Мы в принципе ничего не продаем, - говорит Годза. - Обычно с каждого тиража штук 50-100 отдавали в Милитарист или другие магазины, близкие к волонтерам, чтобы деньги на следующий тираж были. Но с коммерческой целью – нет, не продаем".

На сегодня уже выпустили около 4,5 тыс. колод.

Стоит упомянуть, что подполковник пехотных войск (просил не называть его имя), который держал в руках карты и даже играл ими, говорит, что идея хорошая, но есть проблемы. Во-первых, говорит, лучше, чтобы еще и список людей был в виде альбомов. А во-вторых, для его бойцов важно, чтобы на картах были не первые лица "республик", а те, кого более реально встретить в зоне боевых действий.

"Для нас как для пехоты целесообразнее иметь фото и информацию о командирах среднего звена – взводов, рот, батальонов. Маловероятно, что наши солдаты встретят на передовой первых людей ДНР и ЛНР", - говорит военнослужащий.