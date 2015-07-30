МИД расценивает случаи обстрелов боевиками миссии ОБСЕ как попытки давления с целью ограничить деятельность наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Считаем недопустимым втягивание боевиками в вооруженные провокации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявила Беца, напомнив, что за последние несколько дней наблюдатели ОБСЕ дважды попадали под обстрелы.

"Расцениваем эти случаи как попытки давления со стороны незаконных вооруженных формирований на Специальную мониторинговую миссию с целью заставить ее ограничить или вообще прекратить мониторинговую деятельность на оккупированной территории", - заявила Беца.

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Спикер подчеркнула недопустимость каких-либо действий, угрожающих безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ и направленных на ограничение деятельности миссии.

"Соответствующие органы Украины, в свою очередь, принимают исчерпывающие меры по обеспечению надлежащих условий работы миссии ОБСЕ, которая является крайне важной в контексте выполнения Минских договоренностей", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Широкино во время обстрела был травмирован руководитель патруля наблюдательной миссии ОБСЕ.

26 июля наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Счастья на Луганщине.