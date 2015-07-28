Штаб АТО создаст силы немедленного реагирования на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"Из Широкино украинские военные не выходят, они остаются там", - отметил он.

"Мы ожидаем подписания соглашения о создании буферной зоны – это будет означать отход тяжелых вооружений от линии разграничения на 15 км каждая из сторон – это будет означать обоюдный отвод. Если враг его не отводит – мы тоже свое крупнокалиберное вооружение отводить просто так не будем", - добавил Лысенко.

"Несмотря на существующую угрозу, украинское командование приняло решение о создании соответствующего резерва немедленного реагирования в случае активных наступательных действий со стороны врага", - заявил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО, добавив, что "подразделения, которые имеют тяжелое вооружение, находятся не очень далеко, и в ходе быстрого марша они просто займут те позиции, которые остаются за нами".

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 22 июля поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам заседания, которое состоялось в Минске 21 июля, подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.