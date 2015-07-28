Силы АТО под Широкино перевели в режим полной боевой готовности
Силы АТО под Широкино находятся в полной боевой готовности из-за обстрела боевиками патруля миссии ОБСЕ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
"Зафиксировано циничное нарушение Минских договоренностей со стороны НВФ в Широкино: боевики обстреляли миссию ОБСЕ. Ранен 1 наблюдатель миссии. Ему оперативно оказали медицинскую помощь", - сказал он.
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"В результате этой провокации силы АТО под Широкино находятся в полной боевой готовности. У защитников Украины достаточно сил, чтобы помешать агрессивным намерениям противника", - заявил Лысенко.
"Просим граждан и СМИ не поддаваться панике: Мариуполь и Широкино есть и будут под контролем украинской армии", - заверил спикер АП по вопросам АТО.
Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в Широкино, лидер патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был травмирован обломком бетона, после чего наблюдатели покинули село.