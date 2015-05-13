Истребители НАТО перехватили возле Эстонии российский самолет-разведчик

Британские истребители Typhoon, которые базируются в Эстонии как часть полицейской воздушной миссии НАТО, перехватили российский военный самолет вблизи воздушного пространства Эстонии, сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Минобороны Великобритании.

Два самолета были подняты в воздух 12 мая и сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который летал в международном воздушном пространстве. Впоследствии российский самолет покинул указанную полетную зону.

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"Воздушные перехваты такого рода подчеркивают жизненную важность вклада Британии в миссию воздушной полиции в Прибалтике. Роль Британии в защите воздушного пространства НАТО и участие наших военных в учениях в Эстонии демонстрирует нашу приверженность коллективной обороне НАТО", - сказал министр обороны Майкл Фэллон.

Британские самолеты, которые располагаются на эстонской авиабазе Эмари, находятся на боевом дежурстве в рамках миссии НАТО с мая по август вместе с норвежскими ВВС. Они охраняют воздушное пространство стран Балтии, которые не имеют собственных истребителей.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания в связи с авиакастрофой военно-транспортного самолета в Испании решила приостановить эксплуатацию марки А400М.