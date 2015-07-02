Пресс-центр АТО констатирует уменьшение интенсивности обстрелов боевиками позиций военных

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

«В течение дня интенсивность обстрелов боевиками пророссийских незаконных вооруженных формирований позиций украинских войск относительно уменьшилась. В течение дня прокремлевские захватчики около 20 раз нарушали условия прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения сторон, преимущественно стрелковым оружием и противотанковыми ракетными комплексами», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки 4 украинских военных получили ранения

В пресс-центре АТО добавили, что боевики использовали тяжелое вооружение, в частности, из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов обстреливали населенные пункты близ Мариуполя.

«В частности, кремлевские наемники в очередной раз обстреливали Опытное и Пески, расположенные неподалёку от Донецка. Днем боевики вели огонь из танка по подразделениям силах АТО в районе шахты «Бутовка». Из противотанковых ракетных комплексов враг неоднократно бил по Ленинскому, в районе Горловки.

Также подверглись обстрелам позиции сил АТО вблизи Золотого и Трехизбенки Луганской области. Кроме этого, в Луганской области было зафиксировано несколько пролетов беспилотных летательных аппаратов противника.

«Защитники эффективно подавили огневые точки российско-террористических бандформирований из пулеметов и гранатометов», - отмечается в сообщении.